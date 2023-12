Nuovo sentiero aperto dai volontari. Arriverà fino a ’Buca della Noce’

L’associazione ‘A ovest del Monte Cimone’, che raggruppa volontari di Fiumalbo-Pievepelago-Riolunato, ha da poco aperto e finito di segnare un nuovo sentiero del nostro alto appennino col numero 543A della rete del Club Alpino Italiano. Ora si potrà percorrere direttamente il tragitto dalla località ‘Campi di Annibale’ sino alla ‘Buca della Noce’, in comune di Pievepelago, che collega i sentieri Cai 529 e 543. In pratica è stato realizzato un nuovo collegamento che dalla zona del Lago Santo (Passo della Boccaia) ora consente di raggiungere quella fra Sant’Annapelago e il crinale tosco-emiliano (zona lago di Crocette) evitando di percorrere il sentiero di crinale 00 molto più in quota.

"Un sentito ringraziamento – dicono i responsabili dell’associazione A Ovest del monte Cimone, costituitasi quest’anno – ai nostri volontari che, nonostante le avverse condizioni meteo (freddo e terreno con nevischio) hanno sistemato alcuni tratti di sentiero e posizionato cartelli e segnaletica verticale. Questa collaborazione con il Cai apre inoltre la possibilità di effettuare la tracciatura di un ulteriore nuovo percorso, che sarà la nostra novità per il 2024". Aggiunge il presidente Emilio Lenzini: "La nostra attività vuole valorizzare e mantenere percorribile sia la sentieristica esistente che recuperare antichi percorsi. Vogliamo giungere a creare un piccolo comprensorio dell’alto Frignano di sentieri tematici, recuperando tutta la storia del nostro territorio e proponendo in modo omogeneo agli escursionisti panorami tra i più belli di tutto l’Appennino. Il Consiglio Direttivo di "A Ovest del Cimone" intende allargamento la base sociale a tutti coloro che desiderano sostenere l’attività e le finalità dell’associazione soprattutto a Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato".

g.p.