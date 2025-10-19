Nuovo spazio verde nel quartiere Braida

Il Comune di Sassuolo ha presentato alla Regione il progetto ‘Parco Urbano di Braida’. L’intervento, che prevede 700mila euro di investimento complessivo ridisegenerebbe l’area ex Pedemontana, "trasformando un’area interamente pavimentata – spiega l’assessore alla Rigenerazione urbana David Zilioli - in un luogo verde e accogliente per tutti". Il nuovo Parco Urbano non introdurrà nuove funzioni, ma riorganizzerà e valorizzerà quelle esistenti, rispondendo alle esigenze espresse da cittadini, parrocchia e associazioni del quartiere. L’attuale distesa di cemento lascerà spazio a una piazza-giardino permeabile, con oltre 50 nuovi alberi, ed accanto ai nuovi spazi saranno mantenuti spazi per il parcheggio e per il mercato contadino, così da conservare la vocazione polifunzionale della piazza. Un nuovo viale pedonale lungo via Braida collegherà inoltre in modo più efficace i servizi e le attività circostanti. Arredi urbani, panchine e zone d’ombra offriranno un luogo piacevole dove incontrarsi e vivere il quartiere. "Questo intervento – aggiunge il sindaco Matteo Mesini - fa parte di un percorso più ampio di rigenerazione che stiamo portando avanti in tutta Sassuolo, a partire dai quartieri".

s.f.