Nuovo supermercato Coop: il Pd replica alla minoranza

Il Partito Democratico di Vignola torna sulla questione del nuovo supermercato Coop e attacca a sua volta i gruppi di minoranza. In una nota diffusa nei giorni scorsi, il Pd attacca: "La telenovela continua. Ancora una volta, la destra prova a gettare fumo negli occhi dei cittadini per dimostrare che a Vignola, sia l’amministrazione sia gli uffici, stanno sbagliando tutto nel procedimento in atto per vagliare la richiesta di Coop Alleanza 3.0 di trasferire e ampliare il proprio supermercato. Non sono bastate le numerose e insistenti azioni promosse dal consigliere Pasini e sostenute dai gruppi consiliari di minoranza. Ora, leggiamo su un quotidiano locale (Il Carlino, ndr.) che sono stati coinvolti anche consiglieri regionali d’opposizione che hanno portato le stesse argomentazioni all’attenzione della Giunta regionale. Si tratta ancora una volta di argomenti strettamente tecnici, di difficile comprensione per i non addetti ai lavori, ma proprio per questo facilmente strumentalizzabili a scopi di parte. Ma l’errore è a monte: il procedimento è ancora nella fase della Conferenza preliminare. Quindi la giunta comunale non ha adottato alcun atto di programmazione urbanistica che, se si arriverà a questa conclusione, spetterà al consiglio comunale approvare.

Eppure, soprattutto i consiglieri Pasini e Pelloni dovrebbero ben sapere tutto questo visto che proprio loro, da amministratori nella passata legislatura, sbagliarono la procedura bloccando con un atto di giunta, anziché di consiglio comunale, la realizzazione del nuovo supermercato Coop, aprendo così la strada alla richiesta di danni da parte dell’azienda. Al consigliere Pasini e ai consiglieri comunali di minoranza ricordiamo che, se l’italiano non è un’opinione, la differenza tra la determinazione di un organo e la determina di un ufficio, almeno per chi mastica di procedimenti amministrativi, dovrebbe essere ben chiara. Quindi, riassumendo, non c’è determina degli uffici perché la legge parla di determinazione dell’organo competente (ovvero la Giunta) per uno schema di accordo. Se, e solo se, il lavoro della Conferenza preliminare sfocerà in un parere positivo, allora la decisione passerà al vaglio del consiglio comunale".

Dall’altra parte il consigliere Angelo Pasini rileva tra l’altro: "La gestione del procedimento, nonostante il passare degli anni, è stata fin qui inqualificabile. Gli uffici, e nemmeno il sindaco, hanno mai risposto alle contestazioni".

m.ped.