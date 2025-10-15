Inaugurato il nuovo supermercato Eurospar a Carpi: “Un negozio di vicinato a tutti gli effetti”

Carpi (Modena), 15 ottobre 2025 - ‘Despar Nord’ ha inaugurato questa mattina il nuovo Eurospar in via Alessandro Manzoni, all’angolo con Via Giovanni XXIII° (area ex Blumarine).

Il team è formato da 42 dipendenti, di cui 32 nuovi assunti. A guidarli sarà lo store manager Giacomo Oliviero.

Il nuovo supermercato di Carpi, da oggi, è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:30, mentre la domenica dalle 8:30 alle 20:00.

Il taglio del nastro, l’assessora Poletti: “Un negozio di vicinato”

Al taglio del nastro c’è stata una partecipazione numerosa, inoltre era presente anche l’assessora comunale al commercio ed economia di vicinato Paola Poletti. Il nuovo punto vendita ha ricevuto la benedizione di Don Carlo Bellini della vicina parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Presente ai festeggiamenti anche Gianguido Tarabini, fondatore di Blufin s.p.a ed ex proprietario dell’area nella quale è sorto il nuovo supermercato.

“L'inaugurazione di questa struttura rappresenta un cambio di passo nella politica distributiva – ha detto l’assessora Poletti –. Questo esercizio commerciale è a tutti gli effetti un negozio di vicinato in quanto inserito in una densa realtà residenziale. Auspichiamo che questo possa essere un passo concreto verso un modello di sviluppo urbano sostenibile, orientato alla prossimità, al rafforzamento del tessuto sociale e alla riduzione dell'impatto ambientale, grazie alla limitazione degli spostamenti veicolari per l'approvvigionamento alimentare”.

Il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, nonostante non sia potuto essere presente al taglio del nastro, ha dichiarato: “L’apertura del nuovo supermercato Eurospar si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana che restituisce qualità e funzioni a un’area da tempo inutilizzata. L’intervento prevede la realizzazione di oltre 1.500 metri quadrati di parco pubblico, insieme al miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle reti di servizio. Un investimento che riqualifica il quartiere, porta nuovi posti di lavoro e nuovi servizi, dimostrando come Carpi possa crescere rigenerando e valorizzando il proprio territorio”. Il primo cittadino ha partecipato ad ogni fase dell’operazione.

Interventi di riqualificazione e sostenibilità ambientali

Il nuovo punto vendita Eurospar di Carpi nasce da un importante intervento di riqualificazione urbana che porterà benefici concreti alla comunità locale, restituendo valore a un’area precedentemente abbandonata.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale, con interventi mirati: 79 alberi e 252 arbusti sono già stati piantati e a questi si aggiungeranno ulteriori alberi nell’ambito del progetto di compensazione CarbonZero.

Inoltre sono stati installati 233 pannelli fotovoltaici, che contribuiranno in modo significativo alla produzione di energia pulita.

Tra i vari interventi spicca l’innovativo giardino verticale, gestito da remoto, che arricchisce l’estetica dell’edificio e migliora la qualità dell’aria.

Il progetto di rigenerazione dell’area ha visto la demolizione dei capannoni industriali esistenti e un dimezzamento della superficie edificata in favore di superfici verdi, per oltre 2mila metri quadri.

Parole chiave: qualità e attenzione al cliente

Il team dell’Eurospar di Carpi è costituito da 42 collaboratori di cui 24 donne e 18 uomini. Della squadra 32 sono neo-assunti. Fra l’Interspar di via dell’Integrazione, con 78 collaboratori, e il nuovo Eurospar di via Manzoni il dato occupazionale su Carpi è di 120 persone assunte.

Durante l’inaugurazione il direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban ha dichiarato: “Era il 2019 quando, proprio qui a Carpi, abbiamo concretizzato un progetto di grande rilievo per la nostra azienda: con l’Interspar, inserito oggi in uno dei contesti commerciali più importanti e apprezzati della città, abbiamo voluto consolidare la nostra presenza in città. Oggi siamo estremamente soddisfatti di poterlo fare con l’insegna Eurospar, un progetto nato nel 2022 grazie alla collaborazione con il dottor Tarabini e che oggi vede finalmente la luce. Un sito produttivo storico e prestigioso che tuttavia era ormai divenuto abbandonato ha ceduto il posto a un esercizio commerciale di quartiere che dà anch’esso occupazione e soprattutto un servizio di prossimità per tutti i residenti della zona. Con questo intervento che ritengo particolarmente riuscito per le sue caratteristiche di impatto estetico, oltre che di decementificazione del territorio, entriamo nel cuore della città per portare la nostra qualità e i nostri servizi a tutto il vicinato, che potrà scoprire i nostri prodotti venendoci a trovare con facilità sia a piedi che in bicicletta. Questo progetto è stato condiviso passo dopo passo con l’amministrazione comunale e porta con sé benefici pubblici di pregio quali il parco aggregativo e posti auto a servizio del quartiere”.

Insieme ad Urban presente anche il Capo Area Emilia-Romagna Despar ed Eurospar di ‘Despar Nord’ Alessandro Arduini, che ha raccontato così il progetto: “Scelte attente all’ambiente, tanto verde e nuove piantumazioni e due parcheggi riservati, uno a terra e uno sul tetto dell’edificio. Ma a fare davvero la differenza, ed è su questo che vorrei porre l’accento, sarà l’esperienza che vogliamo offrire: lo abbiamo progettato nell’ottica di una spesa quotidiana e settimanale che può contare su uno spazio dove tutto è a portata di mano, garantendo un assortimento completo, tante offerte, i banchi serviti e l’immancabile interazione con i nostri esperti addetti alla pescheria, al pane, alla macelleria, nello stile della bottega di prossimità”. Ma non è tutto, perché, rispetto all’utenza, è stata fatta anche un’importante valutazione: “L’ospedale di Carpi è poco distante e per questa ragione abbiamo pensato a una selezione di prodotti food e non food che tengano in considerazione le esigenze dei familiari dei pazienti: non mancano quindi biancheria, integratori e tutto quello che può servire”.

Il format dell’Eurospar di Carpi prevede un’esperienza di spesa completa. Ogni reparto è personalizzato con una grafica ad hoc e insegne chiare e visibili per orientare i percorsi di spesa e far trovare facilmente quello che il cliente cerca.

Il negozio è dotato di 140 posti auto, compresi quelli per persone disabili, donne in dolce attesa e ricarica auto elettriche. In particolare sono 80 al piano terra e 60 nel parcheggio panoramico costruito sul tetto dell’edificio. Nel parcheggio dell’Eurospar ci sono inoltre rastrelliere per le biciclette con punto di ricarica e-bike e monopattini in aggiunta a quelli attrezzati per la ricarica dei veicoli elettrici.

Tutte le scelte progettuali sono state fatte nell’ottica del basso consumo, dello spreco ridotto ai minimi termini, del recupero dell’energia. Alcuni esempi sono l’inserimento di “porte murali latticini” per evitare la dispersione del freddo, il riutilizzo del calore prodotto dall’impianto frigo per l’acqua calda sanitaria e un’illuminazione totalmente a led.

Il rapporto diretto con i produttori locali

Da sempre al centro della ricerca e dell’attenzione di Despar Nord, anche il nuovo punto vendita di Carpi valorizza le produzioni tipiche locali, attraverso la creazione di spazi ad hoc dedicati al marchio “Sapori del Territorio”, con cui l’azienda promuove e fa conoscere i molti produttori dell’area.

Tra i fornitori del nuovo supermercato sono presenti: ‘Cantina Santa Croce’ (Correggio, Modena), Forno Pasticceria Otello Srl ‘Detto e fatto’ (Carpi, Modena), ‘Molino Verrini’ (Carpi, Modena), Azienda Agricola ‘Ca’ Dante Prosciuttificio’ (Fanano, Modena), ‘Riseria Modenese’ (Carpi, Modena), Società Agricola ‘Baschieri’ (Serramazzoni, Modena), Fermanto Birra Labeerinto (Modena), Salumificio ‘Franceschini’ (Spilamberto, Modena), ‘Acetata Cazzola e Fiorini – I solai di San Giorgio’ (Ganaceto, Modena), ‘Mostarde Cavazza’ (Vignola, Modena), ‘Liquori Il Mallo’ (Maranello, Modena) e ‘Cantina Terraquilia’ (Guiglia, Modena).

Nei prossimi mesi, insieme a queste aziende, verranno messi in calendario eventi di degustazione per assaporare l’autenticità dei prodotti locali.