"Nutrie nella scuola, giardino inaccessibile"

Nutrie nel giardino della scuola elementare di Riccò, "i bimbi non possono uscire in giardino" e con le belle giornate di primavera che arrivano sarebbe un vero peccato rimanere sempre chiusi in classe. A segnalare il disagio è mamma Cristina, che ha fatto la sua ‘indagine’ personale dopo che la figlia le aveva detto che non potevano più uscire nell’area verde che circonda il complesso, il distaccamento dell’istituto comprensivo Serra centro. “Mia figlia me lo ripeteva sempre – racconta la mamma – inizialmente non ci ho dato peso poi, un pomeriggio mentre andavo a riprenderla, ho notato nel lato del giardino di fianco al parcheggio un movimento di tre corpi, masse scure, che si muovevano: mi sono avvicinata per capire meglio e ho visto tre animali che sembravano dei topi giganti. Poi mentre si allontanavano, perché avevano notato la mia presenza e volevo fotografarle, ho realizzato che si trattava di tre nutrie enormi”. Il giardino è recintato, tra due finestre c’è un pezzo di terreno lavorato ma dove non cresce l’erba: “Si sono infilate lì dove c’è evidentemente la loro tana. Una bidella mi ha visto e ha detto: ‘Abbiamo ospiti?’ e io le ho risposto di sì. Mi hanno riferito che la faccenda va avanti da novembre e che è stata fatta la segnalazione in Comune. Prima erano in un’altra posizione, adesso sono lì. Morale: i nostri figli non possono più uscire. Bisognerebbe intervenire".

La dirigente scolastica Annalisa Mezzetti spiega come si sta facendo fronte al disguido: "Organizziamo le attività all’aperto negli spazi dove ci sono meno possibilità di incontrare gli animali, per esempio le aree con meno cespugli, davanti all’atrio della scuola. Facciamo il possibile come sempre e non ci sentiamo da soli perché sia il Comune che la Lav ci stanno sostenendo: è chiaro che il problema va risolto e le nutrie dovranno essere ’trasferite’ ma contiamo che tutta possa risolversi presto".

Interpellato in proposito, l’assessore all’Ambiente Luigi Ghiaroni fa presente che “è in corso un progetto in collaborazione con la Lav di Modena che contempla la cattura, la sterilizzazione e il rilascio in altro ambiente (così da evitare l’abbattimento, come pure prevederebbe la legge) delle nutrie che gravitano attorno alla scuola. Lì fino a poco tempo fa ce n’erano una decina, adesso dopo l’intervento dell’associazione ne sono rimaste due e in questi giorni risolveremo del tutto il problema. Desidererei però che non si usassero questi problemi come pretesti per attaccare l’amministrazione comunale in vista della prossima campagna elettorale”.

Gianpaolo Annese