Oasi, acetaia e tappe storiche. Viaggio sulla via delle scoperte

Venite con noi alla scoperta della cultura e della storia della Via Romea Germanica Imperiale, vi guideremo in un percorso che parte dalle montagne del Frignano fino alla Bassa Modenese.

L’iniziativa ’Apri gli occhi sulla Via Romea’ ci ha accompagnato per tre anni con altre due classi (3A e 3D) alla scoperta della provincia di Modena, seguendo una delle più importanti strade del Medioevo.

Il progetto svolto in collaborazione con l’Associazione Via Romea Germanica Imperiale - che ringraziamo - ha esplorato tre ambiti tematici: geostorico, scientifico ed economico. Il primo anno, nel territorio di Pavullo, abbiamo visitato una torre medievale ’la Torricella’, il Ponte di Olina, l’ofiolite di Sasso Rosso e il caseificio di Poggio Castro. Ne avevamo parlato in un articolo del 28 marzo 2023.

Nel secondo anno siamo andati nei territori di Riolunato e Montecreto, e le cose che ci hanno colpito di più sono state: le chiese di Riolunato, in particolare la Chiesa dell’emigrante, il Ponte dei Leoni, il museo ’Casa dei leoni di pietra’, il metato e le vecchie miniere di rame oggi abitate dal geotritone. Lo abbiamo raccontato in un articolo del 3 aprile 2024.

Quest’anno, invece, ci siamo recati a Campogalliano e Formigine. Nella tappa di Campogalliano abbiamo visitato la Cooperativa Bilanciai, uffici e fabbrica, osservando diverse bilance, dalle più comuni alle più innovative. A visita finita siamo stati al museo della bilancia, che è il primo in Italia a raccontare la storia della pesatura e della misura dall’epoca romana ai giorni nostri. Infine abbiamo visitato le casse d’espansione del Secchia, che hanno l’obiettivo di regolare il flusso d’acqua e in caso di piena scongiurare il rischio di inondazioni.

La seconda tappa ci ha condotti al Castello di Formigine di cui abbiamo visitato il reparto storico e quello politico, le celle di detenzione, la sala riunioni e la stanza del principe decorata da affreschi. Molto interessanti anche le mura che presentano dei fori da cui gli arcieri potevano scoccare frecce e rovesciare liquidi bollenti in caso di attacco. Il tour è continuato all’acetaia di Formigine, gestita dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale, nata nel XIX secolo, dove ci hanno mostrato i procedimenti necessari per ottenere un buon aceto. Come ultima sosta abbiamo visitato l’Oasi di Colombarone, dove delle guardie forestali ci hanno guidato in un’escursione. Tutte queste esperienze hanno arricchito il nostro bagaglio culturale permettendoci di imparare in modo diverso e non restando sempre in classe.

Grazie alla Via Romea che ci permette di custodire il passato, vivere il presente e immaginare il futuro.

Classe 3H, scuola secondaria di I grado ’Raimondo Montecuccoli’ a Pavullo nel Frignano