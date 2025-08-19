Obbligo di firma in caserma. E poi fa una rapina

Un’ora prima si era mostrato rispettoso della legge: si era presentato in caserma, dai carabinieri di Sassuolo, per ‘firmare’, essendo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma visti i precedenti reati commessi. Ma era solo una messinscena.

Poco dopo ha rapinato l’addetto alla vigilanza di un centro commerciale che cercava di bloccarlo mentre l’indagato tentava di fuggire con generi alimentari e capi di abbigliamento, senza ovviamente passare dalle casse.

E’ stato arrestato dai militari per rapina impropria un marocchino di 29 anni senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine.

Domenica, infatti, intorno alle 18 l’uomo si era impossessato di generi alimentari e capi di abbigliamento, tentando di oltrepassare le casse di un esercizio commerciale senza pagare la merce.

Fermato dal personale, che si era accorto di quanto accaduto ha reagito spintonando una dipendente ed opponendo resistenza all’addetto alla vigilanza, una reazione molto violenta, arrivando persino a cercare di atterrarlo.

Solo l’intervento di altri lavoratori che hanno assistito alla scena e che sono quindi subito intervenuti ha permesso di bloccare il giovane malvivente fino al rapido arrivo dei militari, che lo hanno subito preso in consegna ed ammanettato.

Il 29enne, arrestato per il reato di rapina impropria era appunto già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per reati analoghi.

Proprio poco prima del fatto, intorno alle ore 16 di domenica pomeriggio, il giovane si era appunto presentato alla stazione carabinieri di Sassuolo per adempiere alla prescrizione; firmando come previsto.

Poco dopo, forse pensando di passare inosservato o comunque di farla franca, si è recato in un vicino esercizio commerciale per poi cercare di scappare con la merce appena rubata.

Dichiarato in stato di arresto, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Sassuolo, a disposizione della Procura.

Ieri mattina si è celebrato quindi il giudizio con rito direttissimo, all’esito del quale per il 29enne si sono riaperte le porte della Casa Circondariale Sant’Anna di Modena, dove permarrà in custodia cautelare così come disposto dal giudice.

Valentina Reggiani