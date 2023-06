"Oberati dalla burocrazia I giovani non reggono"

"Abbiamo numeri incredibili", ammette il dottor Dante Cintori, ’navigato’ medico di famiglia e segretario provinciale della Federazione medici di medicina generale (Fimmg) di Modena dal 2008. Eccoli, i numeri. Ben 89 medici dell’assistenza primaria che tra il 2020 e il 2022 hanno lasciato.

In particolare, le rinunce alla convenzione con l’Ausl sono state nella nostra provincia 27 nel 2020, 23 nel 2021 e addirittura 39 nel 2022. E sul fronte continuità assistenziale (guardia medica) in proporzione non va di certo meglio. .

Dottor Cintori, chi sono quelli che rinunciano e fare il medico di medicina generale?

"Sono soprattutto i più anziani, alla soglia della pensione, che in pratica non ce la fanno più, perché la maggior parte dei problemi vengono scaricati su di noi. Siamo schiacciati dalla burocrazia e va a finire che si rinuncia poco prima del pensionamento. Ma anche i giovani scappano".

Lei non molla vero?

"Quest’anno sono riuscito a fare le canoniche due settimane di ferie estive consecutive. Era dal 2010 che non succedeva perché trovare un sostituto è un’impresa. Direi quasi impossibile, soprattutto in montagna dove esercito io. In città qualcuno c’è, ma nelle zone periferiche per andare in ferie bisogna organizzarsi con i colleghi, fare rete. E comunque, lunedì al rientro ho trovato almento 30 persone fuori dall’ambulatorio senza appuntamento".

Perché i giovani non vogliono fare il medico di famiglia?

"Perché appena prendono servizio si trovano a raggiungere il massimale, ovvero a gestire 1500 pazienti, di cui la maggior parte over 70 e con pluripatologie. Io, ai miei tempi, per raggiungere il massimale impiegai anni".

Tra i giovani chi lascia poi cosa fa?

"Tra i giovani quelle più in difficoltà sono le donne con i figli piccoli, che faticano a conciliare il lavoro con la vita privata. Chi rinuncia, dopo aver fatto la scuola di formazione per la Medicina generale si rimette a studiare e va a concorrere per nuove specialità, magari per trovare poi un lavoro nel privato".

Si riconosce nei numeri forniti dall’Ausl relativi all’assistenza primaria?

"Sì, basta pensare che nel 2008 quando diventai segretario provinciale della federazione i medici di famiglia in provincia erano 516, ora siamo in 420 considerando anche i sostituti. I nuovi ingressi non compensano i pensionamenti e le rinunce. E non vedo all’orizzonte un cambio di passo".

Valentina Beltrame