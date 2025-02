Obiettivo mobilità sostenibile: "Il progetto ’bike to work’ prorogato anche per il 2025"

Il progetto Bike to work, che eroga incentivi ai cittadini lavoratori partecipanti che effettuano gli spostamenti casa-lavoro in modo sostenibile, quindi a piedi, in bicicletta o monopattino (elettrici o non) e con mezzi di trasporto pubblico, sarà prorogato anche per il 2025 e, a seguire, prenderà il via un nuovo progetto sempre finalizzato a incentivare la mobilità casa-lavoro in bicicletta".

Lo ha annunciato l’assessore alla mobilità Giulio Guerzoni in Consiglio Comunale. "La Regione – ha spiegato – ha deliberato una proroga del finanziamento in oggetto di un ulteriore anno ed è in corso l’iter per consentire il riavvio del progetto presumibilmente nel periodo aprile-agosto. La nuova fase di incentivazione sarà finanziata con i residui maturati nell’edizione 2024, circa 145 mila euro. Inoltre, l’Amministrazione potrà contare su un ulteriore finanziamento regionale, pari a 197 mila euro a fronte di un impegno comunale al cofinanziamento, pari a 49 mila euro, per l’attuazione di un nuovo progetto, finalizzato all’erogazione di buoni mobilità per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, del valore complessivo di 246 mila euro nel biennio 2025-2026". L’assessore ha quindi precisato che sono in corso le procedure tecniche per la definizione dei criteri di gestione di tali risorse e che il nuovo periodo di incentivazione sarà attivato solo una volta esaurite le risorse dell’edizione precedente.

Rispetto all’edizione del Bike to work conclusa nel 2024, Guerzoni ha riportato una serie di dati: nel periodo di riferimento, dal 15 aprile al 30 settembre, i cittadini lavoratori partecipanti al programma sono stati 1.500 e in 1.255 hanno beneficiato del buono mobilità, con una media di circa 910 utenti attivi per mese. Il budget a disposizione (30% a carico del Comune e 70% a carico della Regione) ha coperto tutti i buoni mobilità e le spese tecniche di gestione per l’intero periodo. I chilometri percorsi dagli utenti nel periodo sono stati complessivamente oltre 472, con una media di 91km/utente per ciascun mese di progetto, e la CO2 che, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dell’app Wecity, si stima sia stata risparmiata ammonta a oltre 66 tonnellate.