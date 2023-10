Obiettivo rigenerazione urbana. Parte da Modena il viaggio nel futuro green delle città

Una tre giorni di incontri, approfondimenti e visite nei luoghi della rigenerazione urbana, per un evento che parlerà non solo alla città, ma all’Europa intera. Da mercoledì 18 a venerdì 20 ottobre Modena sarà la capitale della transizione climatica ed ecologica nel Vecchio Continente, un’occasione unica, che richiamerà sotto la Ghirlandina 400 rappresentanti da diversi Paesi europei, tra cui almeno 300 sindaci (ma forse saranno di più) da ogni parte dell’Ue. Ribattezzata ‘Grafting Cities’, l’assemblea è stata fortemente voluta dalle reti europee Energy Cities e Climate Alliance, da anni impegnate in azione di sostenibilità ambientale, che hanno scelto proprio Modena – da 25 anni parte di questi network – per organizzare per la prima volta questa iniziativa internazionale. Fondamentale, nella definizione del programma, il sostegno del Comune di Modena, in particolare dell’assessorato all’Ambiente, con l’ufficio Progetti europei in collaborazione con Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. La tre giorni è stata presentata ieri in Municipio dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli insieme all’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi – parte del board direttivo di Energy Cities e del cda di Climante Alliance – e Benedetta Brighenti di Aess. L’obiettivo dell’appuntamento? E’ racchiuso tutto nel titolo (‘Grafting Cities’), che ispirandosi al glossario agronomico si riferisce alla volontà di "scrivere una nuova storia per il futuro delle città, reiventandole sulla base di ciò che già esiste, rivelando come un luogo può prosperare costruendo sui suoi beni e adattandoli". La scelta come sede della città di Modena è una sorta di riconoscimento del lavoro fatto nei decenni nel campo europeo dell’innovazione e della rigenerazione ambientale e urbanistica. In particolare, il programma prevede mercoledì 18 ottobre, l’arrivo dei componenti della rete Energy cities, che parteciperanno a un’assemblea ispirata a "Le città invisibili" di Italo Calvino, nel centenario della nascita dello scrittore che ha immaginato città fantastiche, con caratteristiche, storie e atmosfere uniche. E’ fissata per giovedì 19 (dalle 9 alle 13) la conferenza principale, aperta a tutti i cittadini, nella chiesa della Fondazione del Collegio San Carlo. A introdurla saranno il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e i presidenti delle due reti, i sindaci tedeschi di Heidelberg e di Colonia. Sempre giovedì 19 ottobre, alle 18 nella chiesa della Fondazione San Carlo, è in programma la conferenza "Modena città d’acqua. Strategie e azioni per la "sponge city" del futuro: la pianificazione degli spazi urbani nella città spugna". Grafting cities si conclude venerdì 20 al Laboratorio aperto di Modena con una sezione "Impara e condividi". Vincenzo Malara