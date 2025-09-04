Obiettivo riqualificazione urbana: "Le proposte di attuazione del Pug puntano alla qualità dello spazio"

Sette manifestazioni di interesse per un totale di 510 alloggi di cui 130 destinati all’Edilizia residenziale sociale (Ers) per un progetto di rigenerazione che interessa principalmente la zona occidentale di Modena in un asse compreso tra l’area ex Prolatte a nord e il comparto Zodiaco a sud. Sono questi i numeri che emergono in seguito alle proposte arrivate in risposta all’Avviso pubblico di prima attuazione del Pug per favorire interventi di riqualificazione urbana. Alla scadenza della prima finestra temporale le aree interessate risultano essere via Emilio Po, via Fossa Monda, via Nobili, l’ex Corradini, l’ex Direzionale Manfredini, via del Capricorno e l’ex Prolatte. Due le priorità che emergono dalla pianificazione degli interventi: da un lato la risposta alla crescente domanda abitativa, con l’Ers che incide per circa il 25% del totale degli alloggi; dall’altro le azioni di riqualificazione urbana ispirate al percorso ’Sei la mia città’, che prevedono l’introduzione di zone 30, la sistemazione di aree verdi e il potenziamento della rete ciclabile.

"Queste manifestazioni di interesse – sottolinea l’assessora all’Urbanistica, Carla Ferrari – sono molto significative. Più del numero delle proposte, è decisivo il loro peso specifico, basti pensare che quattro interventi, da soli, prevedono 349 alloggi, di cui 147 destinati all’Ers. Si tratta di una grande novità, sia per il beneficio che rappresentano, sia per l’attenzione alla qualità e alle caratteristiche dello spazio pubblico".

Al Villaggio artigiano, nell’area compresa tra via Emilio Po e via Nicolò Biondo, in un’area di circa 4.000 mq si prevede la demolizione e ricostruzione di un unico edificio residenziale di tre piani per un totale di 22 alloggi, di cui sei da destinare all’Ers. In strada Fossa Monda Centro l’intervento prevede la realizzazione di un unico edificio su un lotto di circa 3.000 mq; sono programmati 15 alloggi, di cui cinque Ers.

Un caso particolare riguarda via Corridore, nei pressi dell’intersezione con via Nobili dove la manifestazione di interesse riguarda un’area che, pur essendo di proprietà privata, rientra nel sistema del verde pubblico, ed è normata da una disciplina specifica del Pug. In questo caso non è ancora definito il numero esatto di alloggi, anche se si prospettano cinque o sei unità in un unico edificio.

Tra via Costa e via Ruffini la rigenerazione interessa l’ex termosanitaria Corradini in un’area di circa 18.000 mq. La proposta presentata prevede il recupero dell’edificio storico, interessato a un vincolo del Pug e, allo stesso tempo la realizzazione di quattro edifici che complessivamente ospiteranno 56 alloggi, di cui 12 destinati all’edilizia residenziale sociale in vendita condizionata rivolta probabilmente alle giovani coppie.

Venendo all’ex direzionale Manfredini, l’immobile è soggetto a un vincolo di collegamento con l’edilizia residenziale sociale, che il Pug ammette possa essere soddisfatto in un’altra area: un lotto in via Cesare Della Chiesa, nel Villaggio Artigiano lungo la ciclabile Diagonale. Mentre all’ex Manfredini l’intervento si concentrerà principalmente sul recupero dell’edificio esistente con la demolizione di alcuni corpi di fabbrica e la costruzione di un parcheggio multipiano, nel Villaggio Artigiano sorgeranno invece 30 alloggi di Ers, proposti in gestione all’Ufficio Casa in locazione con contratto 6+2 anni, rinnovabile, al termine del quale gli alloggi torneranno nella disponibilità privata per la vendita. La trasformazione del comparto Zodiaco, in via del Capricorno, interessa una superficie di oltre 60.000 mq e prevede la realizzazione di 272 alloggi, di cui 68 destinati all’edilizia residenziale sociale. Anche in questo caso gli alloggi Ers saranno assegnati in locazione tramite l’Agenzia Casa per un periodo di 16 anni, al termine del quale torneranno nella disponibilità dei privati per la vendita.

L’ultimo progetto in ordine di presentazione riguarda l’area ex Pro-Latte, con una superficie di circa 25.000 mq. In questo caso la proposta è di destinazione residenziale con la realizzazione di 38 unità abitative.

Sulle sette proposte è attualmente in corso l’istruttoria da parte degli uffici comunali, che dovrà essere conclusa entro 90 giorni (a partire dallo scorso 21 agosto) e verrà sottoposta entro fine anno al Consiglio comunale per la valutazione dell’ammissibilità ai futuri accordi operativi.