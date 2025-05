Obiettivo zero: in piazza contro gli incidenti. Testimonianze, riflessioni e prevenzione

Fa tappa a Mirandola sabato 10 e domenica 11 maggio la quarta edizione di "Obiettivo Zero", manifestazione ideata, organizzata e gestita da familiari di vittime della strada, in particolare dalla sede modenese dell’AIFVS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. "Obiettivo Zero" nasce da un dolore trasformato in impegno e dalla volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tante tragedie che si possono evitare con un approccio diverso al nostro modo stare alla guida.

"Non si tratta solo una manifestazione, bensì di una voce corale di chi ha perso una persona cara sulla strada e ha scelto di lottare affinché nessun altro debba vivere lo stesso dramma" commenta Assunta Partesotti, presidente di AIFVS. Il nome stesso dell’evento racchiude l’obiettivo: zero vittime sulla strada. "Obiettivo Zero" porta nei territori incontri, testimonianze, momenti di riflessione, attività educative rivolte a giovani e adulti, con un messaggio forte: la sicurezza stradale è responsabilità di tutti.

L’evento, realizzato grazie all’impegno del Comune e della Polizia Locale, vuole essere un momento di memoria e rispetto, ma anche occasione concreta per promuovere una nuova cultura della strada, fondata sulla prevenzione, sulla legalità e sul rispetto della vita.

"Un appuntamento imperdibile che apre la stagione degli eventi di piazza – ha affermato l’assessore alla Sicurezza di Mirandola, Marco Donnarumma – poiché Il nostro compito è anche quello di educare, prevenire e agire affinché la parola ‘vittima’ possa un giorno uscire dal vocabolario della mobilità".