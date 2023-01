Oblivion Rhapsody, musica tutta da ridere

di Maria Silvia Cabri

"Questo spettacolo è l’apoteosi della degenerazione musicale. La nostra storia musicale sbattuta, percossa e ridotta all’essenza. Senza trucco. Alla vecchia. Rock and roll. Acustico. Parecchio Acustico, data l’età". Con il loro inconfondibile stile, sono gli Oblivion stessi a presentare lo show che andrà in scena domani sera alle 21 al Cinema teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo e venerdì alla stessa ora all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola. ‘Oblivion Rhapsody’ è la summa dell’universo Oblivion, al secolo Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, uno dei gruppi teatrali italiani più amati per la loro capacità di far divertire in modo intelligente un pubblico di tutte le età.

Graziana, uno ‘show comico musicale’: giusto?

"Come tutti i nostri spettacoli (ride, ndr). Un gigantesco bigino delle performance più amate e imitate che parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate, un viaggio lisergico che ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni, senza soluzione di continuità, di palo in frasca".

Iniziate con i ‘Promessi Sposi’…

"È il bis che ci chiedono sempre, quindi questa volta lo facciamo subito, ci ‘togliamo il pensiero’! E’ il nostro brano più condiviso, che ci ha resi famosi, il primo a essere pubblicato, e a tutto questo si aggiunge la notorietà del classico di Manzoni". Esiste una trama dello spettacolo?

"No! Passiamo da un pezzo all’altro senza un significato, se non quello scenografico dei movimenti. In realtà c’è una concatenazione tra i brani, ma non è sempre così palese né logica come del resto lo siamo anche noi!".

Perché uno spettacolo tutto acustico?

"Per metterci in gioco: dopo un po’ noi ci annoiamo, quindi ognuno di noi ha ‘ripescato’ le sue conoscenze in fatto di musica, tra sax e flauto, anche se il vero (e solo) musicista è Lorenzo con la chitarra".

Tra le novità c’è ‘History Of Rock’: cosa farete?

"Dopo aver parodiato i brani più famosi della musica italiana, ci siamo messi alla prova con un progetto internazionale: raccontare la storia del rock, attraverso gli autori più importanti del genere e i brani più famosi, senza interruzione e senza strumenti o basi musicali ma utilizzando unicamente le loro cinque voci a riprodurre anche gli strumenti musicali: batteria, basso, chitarra, tastiere e synth. In 6 minuti, una vera e propria rapsodia che fonde 50 interpreti immortali e 53 famosissime hit a partire dal 1955 con ‘Rock around the clock’: da Elvis Presley passando per Beatles, U2, Queen, Bruce Springsteen, David Bowie, fino ai giorni nostri".