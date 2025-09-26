"Occasione per i dipendenti"

Un nuovo modo per promuovere il territorio e un’occasione anche per gli stessi dipendenti Ferrari. Parole di Michele Pignatti Morano, direttore dei due Musei Ferrari di Modena e Maranello: "La Ciclovia del Mito è molto importante, prima di tutto perché rappresenta un modo per promuovere il territorio nella sua interezza. Non si tratta semplicemente di passare in macchina da un museo all’altro, ma di avere la possibilità di percorrere il tragitto in bicicletta, in maniera sostenibile e sicura, scoprendo così il territorio. Questo tipo di turismo ciclabile ci piace molto e siamo entusiasti di promuoverlo".

Inoltre, prosegue Pignatti, "non è qualcosa pensato solo per i turisti: è molto importante anche per chi lavora in Ferrari. Abbiamo alcune migliaia di persone che lavorano a Maranello, e poter offrire loro la possibilità di venire al lavoro in tutta sicurezza, in bicicletta e in maniera sostenibile, è fondamentale. Per questo motivo il progetto è molto importante per noi da questo punto di vista, e crediamo fermamente che possa avere un impatto significativo".

Intanto durante la giornata inaugurale di domenica sono previsti due tour gratuiti, condotti da Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti sul sito Visit Modena, uno alle 11 con partenza dal Museo Ferrari di Maranello e uno alle 14 con partenza dal Museo Enzo Ferrari di Modena.