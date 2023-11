Occhi puntati sul Parco dello sport: "Ritardi e carenze nel cantiere"

Una settimana fa, annunciando il completamento dei campi da padel, l’Amministrazione Comunale si era già scusata dei ritardi con cui procedono i lavori al parco dello Sport, ma sono diversi i cittadini che manifestano perplessità, oltre che sui tempi, anche sullo stato del cantiere. Va in questa direzione Massimo Sangiorgi, che si chiede se l’Amministrazione controlli o meno l’incedere del cantiere. "Non solo perché i lavori appaiono molto lontani dall’essere terminati", ma anche per altro che Sangiorgi non manca di segnalare. E se per quanto riguarda "le docce sono ancora all’interno dei box spogliatoi" si sa che si tratta di strutture provvisorie che verranno sostituite da un edificio ad hoc, Sangiorgi ha anche altro da porre in evidenza. "L’asfaltatura per raggiungere gli impianti,si è fermata a metà percorso, con le auto parcheggiate tra le pozzanghere. Come nonno – prosegue Sangiorgi – mi piacerebbe veder giocare mio nipote a tennis, ma vedo non ci sono spazi per tribune spettatori, quindi devi stare a bordo campo, rischiando d’essere d’intralcio. Ma ciò che mi ha colpito è lasciato perplesso è l’ingresso al Padel: hanno sistemato il salvavita al centro del percorso pedonale per raggiungere l’accesso, unico accesso alla struttura! Nessun problema di passaggio per una persona, ma un portatore di handicap o anche sono una signora con una carrozzina potrebbe avere problemi: probabilmente si tratta di situazioni destinate ad essere risolte una volta ultimate le strutture, ma ad oggi la situazione non sembra troppo incoraggiante".