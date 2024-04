Occhi su Mati Pardo per il centro. Pista francese per il vice De Cecco

Si continua a parlare di mercato in viale dello Sport, con la squadra ormai completata ma alcune operazioni devono ancora essere concluse. Al centro dovrebbe aggiungersi al reparto il giovanissimo Pardo Mati, ragazzone di oltre due metri quest’anno in forza a Santa Croce, in serie A2. Classe 2006, Pardo Mati è una delle giovani promesse italiane nel ruolo a diciotto anni non ancora compiuti. Se ne andrà quindi Nicholas Sighinolfi, così come partiranno i due fratelli Giulio e Roberto Pinali e Dante Boninfante. A proposito di palleggiatori, a fianco di De Cecco la società di Giulia Gabana sta sondando anche una doppia pista francese, accanto al nome di Nicola Salsi che potrebbe tornare. I due nomi sono i giovani Kellian Motta Paes (classe 2002) e Alexandre Gabin, anch’egli classe 2002. Proprio quello del secondo alzatore e del quarto schiacciatore sono i due nodi ancora da sciogliere.

Play off. Intanto nel resto della serie A, dove sono terminati i play off per il terzo e per il quinto posto, gli ex o futuri gialloblù si sono fatti notare. A sorpresa è stata Milano ad aggiudicarsi la serie per il terzo posto e quindi l’ultima piazza disponibile per la Champions League dopo le due già occupate da Monza e Perugia. Roberto Piazza completa quindi un altro capolavoro da allenatore, accanto a lui anche Paolo Porro in regia, Matteo Piano al centro e Yuki Ishikawa che il prossimo anno andrà a schiacciare per la Perugia di Angelo Lorenzetti che ieri ha vinto lo scudetto. Delusione invece per Fabio Soli, che dopo aver eliminato Modena in tre partite è prima uscito alle semifinali scudetto proprio per mano di Monza e poi non è riuscito a superare i meneghini. Infine la finalina per il quinto posto, vinta sabato scorso dalla Lube Civitanova in casa della Rana Verona. Il posto in Challenge Cup (che quasi sicuramente diventerà Coppa Cev, assieme a Trento) è quindi stato preso dai marchigiani guidati in regia dal futuro gialloblù Luciano De Cecco, da Anzani e dall’ex Lagumdzija sul quale Modena ha rimesso gli occhi.

Alessandro Trebbi