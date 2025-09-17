"Occhiali protettivi anche in bagno". E’ sciopero

Occhiali protettivi da utilizzare sempre, a prescindere da mansione e circostanza. È questo il ‘casus belli’ che ha innescato la protesta – con annesso sciopero – alla Motovario di Formigine, leader mondiale della produzione di motoriduttori, dove Fiom Cgil Modena, Fim Cisl Emilia Centrale, in accordo con le Rsu, non ci stanno, giudicando la decisione dell’azienda di imporre l’uso degli occhiali protettivi per tutto il turno di lavoro a tutti i lavoratori delle aree produttive "priva di senso oltre che in violazione delle normative vigenti". La decisione aziendale, spiegano i sindacati, crea paradossi per cui un lavoratore è costretto a indossare gli occhiali protettivi anche solo per andare in bagno o andare in sala ristoro e crea vere e proprie situazioni di pericolo.

Tra gli esempi forniti dalle organizzazioni sindacali quello dei guidatori di carrello elettrico: "imporre loro – scrivono Fiom Cgil e Fim Cisl - l’utilizzo degli occhiali (cosa di cui non hanno bisogno essendo all’interno di una cabina e lontani da ogni lavorazione) limita enormemente la visuale incrementando il rischio di incidente". Da qui la protesta: quattro ore di stop e, scrivono i sindacati "adesione pressoché totale da parte dei lavoratori alla mobilitazione". Ad avviso dei sindacati, in questo modo non si riducono i rischi di infortunio, ma al contrario li si aumenta. "Già dal 2013 una declaratoria nel Documento di valutazione dei rischi elenca tutte le attività lavorative che prevedono l’obbligo di utilizzo occhiali protettivi: sono così peggiorate le condizioni in azienda?", si chiede dice Luigi Ghiaroni Rls Fim, cui fa eco Giuseppe Faillace rappresentante lavoratori sicurezza Fiom Cgil, ad avviso del quale "diventa pericoloso e dannoso indossarli quando non serve".

L’azienda formiginese, interpellata, ha fatto sapere di riservarsi eventuali repliche, mentre le organizzazioni sindacali sono andate oltre, evidenziando anche "la scelta aziendale di imporre unilateralmente questa decisione attraverso un comunicato in bacheca senza chiedere, come previsto dalla legge, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, che sono stati convocati solo per il prossimo 2 ottobre". C’è altro, tuttavia, scrivono i sindacati, perché "lavoratori e sindacato non capiscono la ragione di questa imposizione unilaterale improvvisa dal momento che nelle lavorazioni non vi è stata alcuna variazione rispetto a quanto accadeva fino a prima dell’estate. Perchè cambiare? L’auspicio – la conclusione - è che l’azienda ritorni sui suoi passi e ritorni ad una applicazione corretta della normativa e dei dispositivi di sicurezza".