"Occhio alle maxi bollette, spesso gli aumenti non sono giustificati"

In caso di ricezione di bollette pazze, con spese esorbitanti da sostenere, meglio rivolgersi subito ad un esperto e chiedere aiuto. Lo segnala Federconsumatori. "Nelle ultime settimane numerosi utenti di Enel Energia si sono rivolti ai nostri sportelli per chiedere assistenza, dopo aver ricevuto bollette del gas di importi stratosferici per il bimestre novembre-dicembre 2023. Il caso modenese più eclatante riguarda un utente di 95 anni, riconosciuto come soggetto vulnerabile dal decreto del Governo, che si è visto recapitare una fattura del gas di € 3.116,62 per due mesi di fornitura nel proprio appartamento. Un conto salatissimo, anche considerando che sono alle spalle i prezzi folli che hanno caratterizzato il mercato del gas nel 2022 (con un massimo di 2,498 €/Smc). Il 2023 ha fatto registrare un calo drastico del prezzo della materia prima, che negli ultimi due mesi dell’anno si è attestato sui 0,40 €/Smc, circa un sesto dei massimi raggiunti nel 2022. Cosa è successo? Gli utenti coinvolti, preoccupati dalle oscillazioni del mercato, avevano sottoscritto negli anni precedenti offerte a prezzo fisso a circa 0,60 €/Smc. Queste offerte sono state unilateralmente modificate da Enel al prezzo, del tutto incredibile, di 2,43 €/Smc. Il gestore – spiegano da Federconsumatori – ha l’obbligo in questo caso di comunicare per iscritto la variazione 90 giorni prima della scadenza dell’offerta, per consentire all’utente di esercitare il recesso e cambiare fornitore. Nella maggior parte dei casi esaminati, gli utenti non hanno ricevuto alcuna comunicazione da Enel Energia, e si sono accorti della modifica solo al ricevimento della bolletta. Si tratta peraltro di comunicazioni non tracciate, delle quali il Gestore non può provare in modo certo il ricevimento. In ogni caso, la variazione abnorme del prezzo non trova alcuna giustificazione e risulta del tutto fuori mercato, sia rispetto alla data della modifica". Enel ha così replicato: "Enel Energia sottolinea che i prezzi di rinnovo sono stati determinati sulla base delle condizioni di mercato vigenti in un momento in cui il costo del gas era particolarmente elevato a causa delle forti tensioni sui mercati internazionali, non imputabili all’Azienda. Nel rimarcare la costante attenzione e vicinanza ai propri clienti, Enel Energia conferma di aver eseguito correttamente i rinnovi contrattuali delle condizioni economiche in scadenza, comunicandoli al cliente in forma scritta e con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza effettiva del nuovo prezzo. L’Azienda è a disposizione dei clienti, che potranno contattare i canali ufficiali di Enel Energia per valutare le migliori offerte".