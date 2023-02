Occhio all’uomo sulla jeep bianca "Fa la truffa dello specchietto"

L’uomo della Jeep bianca ha provato a colpire ancora con la truffa dello specchietto. A raccontare l’ennesimo tentativo di un automobilista che comincia a essere noto (e famigerato) in città è questa volta la signora Franca (è un nome di fantasia) che ha avuto la disavventura di incontrarlo lunedì su viale Italia. "Avevo appena svoltato a destra all’altezza del direzionale 70 – racconta la donna – quando a uno dei semafori mi ritrovo davanti questa jeep bianca che prima parte e poi improvvisamente si ferma. Per fortuna non l’ho tamponata, pensavo che l’errore di distrazione fosse mio. Più avanti ho provato a superarla, ma una volta sulla corsia di sinistra ho sentito un tonfo secco". La signora immagina di aver colpito una pietra per terra, ma subito dopo la jeep bianca la affianca: "Ho visto l’uomo che si sbracciava e inveiva contro di me. Ci siamo fermati e ho tirato giù il finestrino. Lui mi ha detto: ‘Signora, non si è accorta che mi ha rotto lo specchietto?’. Avendo sentito di queste truffe gli ho fatto capire che non sarei abboccata perché ero sicura di non aver danneggiato nulla. Lui infatti è andato subito via, non ho avuto o purtroppo la prontezza di annotare la targa". Quando poi arrivata a destinazione è scesa dalla macchina, Franca ha notato che sulla portiera destra c’era un’ammaccatura vistosa. Ha raccontato quello che le era capitato ad alcune sue amiche che hanno fatto riferimento proprio a una jeep bianca che si aggira per Modena a caccia di prede. "Segnalerò tutto alla polizia municipale".

g.a.