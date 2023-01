Occorre cambiare prospettiva

Giulio

Garuti*

Il Guardasigilli ha innestato una valutazione critica tratteggiato alla stregua di una disposizione che, se per un verso, in caso di contestazione, difficilmente consente di arrivare ad una condanna, per altro verso, ha effetti sull’efficienza dell’amministrazione pubblica, contribuendo a generare la c.d. "paura della firma" in capo agli amministratori. La proposta è quella di puntare direttamente alla soppressione del reato. Bersaglio facile di diversi interventi di riforma, l’abuso d’ufficio torna nuovamente al centro del dibattito, dando voce a chi addebita una arbitraria ingerenza nella discrezionalità amministrativa. Questa impostazione sembra alimentata da un equivoco di fondo, che mira ad illudere di risolvere il problema guardando il dito e non la luna. Come già avvenuto in passato, focalizza la discussione sulla norma penale, eludendo che il problema della "paralisi amministrativa" risiede altrove. La drastica proposta del Ministro verrebbe a determinare una "zona franca", con il rischio di generare una ingiusta sacca di impunità e determinando effetti contrari a quelli sperati. Insomma, si tratterebbe di una grave lacuna del sistema, peraltro difficilmente giustificabile anche sul piano costituzionale. Se si vuole seriamente affrontare il problema occorre cambiare prospettiva e agire a monte, definendo l’azione amministrativa in forma meno contorta. È infatti a causa del disordine che caratterizza il nostro sistema amministrativo che anche il più onesto degli amministratori può trovarsi coinvolto in indagini. Se è vero – come insegnava Tacito – che "corruptissima re publica, plurimae leges", è proprio su questo settore che occorre intervenire, rifuggendo da escamotages, sicuramente più immediati e "di pancia", ma assai pericolosi e che non rappresenterebbero altro che una illusoria soluzione al problema.

*Docente Unimore

Diritto processuale penale