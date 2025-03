Occupano un appartamento: cinque denunciati

Dopo aver mandato in frantumi una finestra, erano entrati nell’appartamento disabitato per poi occuparlo abusivamente. Il gruppo di irregolari è stato però scoperto e denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Modena, guidata dal capitano Marco Zavattaro.

Nei guai sono finiti quattro uomini centrafricani e una donna rumena di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Il gruppo, evidentemente in cerca di un alloggio in cui trascorrere le notti, si era probabilmente accorto di come l’appartamento della società "Fintecna S.p.A" di via San Martino risultasse vuoto.

A quel punto, dopo aver rotto la finestra si erano introdotti nell’abitazione per poi soggiornarvi i successivi giorni. Ad accorgersi della presenza degli stranieri erano stati i lavoratori della società in questione che, constatata l’occupazione abusiva, avevano dato l’allarme. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modena che, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno constatato l’effettiva presenza degli abusivi. Tutti sono stati quindi accompagnati in caserma per le operazioni di identificazione. Dai controlli è quindi emersa la commissione di ulteriori reati, diversi rispetto alla permanenza illecita nell’appartamento. Un nigeriano è stato denunciato essendo destinatario di un divieto di dimora a Modena; un guineano poiché si è rifiutato di declinare le proprie generalità; un ghanese poiché trovato in possesso di un coltello di dimensioni importanti e di documenti rubati; un connazionale poiché, a sua volta, trovato in possesso di un coltello e la donna rumena che, addosso, nascondeva dispositivi elettronici e documenti provento di furto.

Ora sono in corso accertamenti per capire la provenienza degli oggetti di cui il gruppo è stato trovato in possesso: non si esclude che, oltre ad un’abitazione i cinque fossero in cerca di una ‘base d’appoggio’ ove nascondersi dopo aver commesso reati come, appunto, i furti.

v.r.