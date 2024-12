"Odissea autoscala, si rischia la tragedia"

I Vigili del fuoco di Carpi sono di nuovo senza autoscala: è stata inviata a Imola. Poco più di settimana fa, la notte del 22 dicembre, i pompieri utilizzando l’autoscala hanno tempestivamente tratto in salvo una famiglia composta da mamma, papà e tre bambini, di cui una neonata, rimasti intrappolati nel loro appartamento in via Morselli. "Dopo l’intervento di salvataggio della famiglia grazie all’autoscala – affermano Fabrizio Benvenuti, segretario provinciale Co.Na.Po., e Silvano Patrocli, segretario Fns Cisl – pensavamo che tutti avessero capito l’importanza di mantenere tale automezzo nel distaccamento di Carpi. E invece, l’autoscala è stata nuovamente presa dalla Direzione Regionale e mandata a Imola. Siamo indignati per la mancanza di rispetto nei confronti dei carpigiani e del Comando dei Vigili del fuoco di Modena. Neppure una tragedia sfiorata e superata grazie alla autoscala è servita a far capire a certi burocrati incoscienti e ottusi che non si può privare continuamente Carpi di tale automezzo. Sono anni che lo diciamo: prima o poi succederà una tragedia e questa volta, infatti, ci siamo andati molto vicino". "Inoltre - proseguono - non comprendiamo come la carenza di autoscale in Regione sia sempre conclamata nonostante le recenti assegnazioni di 4 unità nuove e di fondi necessari alla riparazione di quelle ferme. La Direzione regionale verifichi ciò che accade nei Comandi provinciali e che mette a rischio l’efficacia dei Vigili del fuoco qualora vi fosse la necessità di salvataggi rapidi e in altezza come quello di Carpi del 22 dicembre. Le autoscale fuori servizio vanno riparate: non si può sempre pensare di risolvere il problema sottraendo quella di Carpi". Concorda sulla necessità dell’autoscala a Carpi ma va anche ‘oltre’ Claudio Accorsi, Fp Cgil: "Come ribadiamo da tempo, i problemi dei Vigili del fuoco di Modena, e di conseguenza di Carpi, vanno ben oltre il ridislocamento in altri Comandi della seconda autoscala del Comando provinciale. È sicuramente una grossa mancanza e un danno per i pompieri e, soprattutto, per i cittadini, ma ci sono anche altre problematiche gravi (mezzi di primo soccorso vetusti di 15/20 anni, carenza cronica di personale ecc.) e irrisolte da anni, per le quali è altrettanto importante battersi". Anche il sindaco Riccardo Righi interviene sul punto: "Da anni, Carpi e il suo territorio non hanno un’autoscala in pianta stabile per i Vigili del fuoco, nonostante le numerose sollecitazioni inviate al Ministro competente".

Maria Silvia Cabri