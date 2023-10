Odissea per il certificato sportivo. Attività agonistiche in affanno

Ricomincia l’anno sociale delle attività sportive, ma è diventato praticamente impossibile prenotare una visita medica di idoneità agonistica per i minorenni. All’Ausl fioccano i reclami perché chiamando il Cup a settembre il primo posto utile è a gennaio. In questo modo molte famiglie – a Modena parliamo di un bacino di diecimila minori che chiedono il certificato – sono costrette a rivolgersi ai centri privati con esborsi per molti importanti, tra i 40 e 70 euro, quando per i minorenni e disabili l’idoneità agonistica dovrebbe essere gratuita. Tra l’altro anche presso i privati non è più possibile ottenere una visita nel giro di qualche giorno. Il rischio così è che possa essere negata l’attività sportiva ad alcuni ragazzi visto che senza quel certificato non è possibile praticare l’attività. Che ne sarà di questo passo del diritto allo sport per tutti? Della prevenzione e della salvaguardia della salute in un’età cruciale? L’emergenza è ben nota al dottor Gustavo Savino, direttore della Medicina dello sport dell’Ausl di Modena.

Dottor Savino, perché queste strozzature nelle visite mediche?

"Siamo di fronte a due grosse difficoltà: in tutta Italia le borse per i posti della specialistica in Medicina dello sport all’Università sono 105, un numero esiguo rispetto a bacini enormi. In più, molti scelgono di andare nel privato perché offre stipendi più alti".

Come Ausl fate dei bandi per reclutare personale?

"Altroché, l’Ausl non vede l’ora di aumentare il numero di medici dello sport. Se ne fanno praticamente ogni due mesi, ma vanno deserti".

Quanti sono a Modena i medici abilitati alla visita sportiva?

"Qualche anno fa eravamo una decina, adesso siamo quattro. Facciamo il possibile, mi metto anch’io in prima persona a fare la visita: bisogna calcolare un ritmo di una visita ogni mezzora considerando che siamo aperti tra Modena (in via Rita Levi di Montalcini) e Carpi (vicino le piscine comunali) dalle 8 alle 18, una quarantina al giorno".

Le famiglie lamentano che a volte non è possibile neanche prenotare?

"L’idoneità sportiva dura un anno e non si può rinnovare se non due mesi prima delle scadenza. Per cui ogni volta che apriamo le agende gli appuntamenti si esauriscono nel giro di pochi giorni".

Ma non potrebbe farlo il medico di base il certificato?

"Per chi non fa attività agonistica lo fa già, è sufficiente il certificato di idoneità non agonistica. Per gli altri è necessario svolgere esami delle urine, la spirometria, l’elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo".

Come si potrebbe risolvere?

"A livello di Ausl di Modena nei prossimi mesi la direzione studierà un modo per incrementare le visite e ridurre il più possibile le liste di attesa. Per esempio le visite vengono fatte dagli specializzandi, ma sempre sotto la supervisione di un medico. A livello nazionale è auspicabile che il Ministero preveda più posti di specialistica di Medicina dello sport all’Università, considerando l’importanza di questo ambito per l’educazione e la salute delle future generazioni".