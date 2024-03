Odone Federzoni ha spento 90 candeline

Le primavere sono 90, per Odone Federzoni. Eppure, come il più pratico dei ragazzini, il sempreverde ‘prof’ ha passato tutta la giornata di ieri a rispondere agli auguri su Facebook, uno per uno. Appena entrato nella Hall of Fame del volley nazionale, ‘Oddo’ è una leggenda della rete, deus ex machina dei grandi successi che negli anni Cinquanta e Sessanta hanno portato l’Avia Pervia nell’olimpo del volley italiano, con cinque scudetti raccolti fino al 1963. Nato il 18 marzo 1934, fisico imponente per l’epoca, un omone di 1,92, Oddo era un pozzo di tecnica e di efficacia nel giocare. "Aveva un braccio veloce e potente – lo raccontava Carlo Gobbi nel volume ‘Modena Capitale della Pallavolo’ – saltava molto, colpiva la palla altissima e aveva una rincorsa laterale, partendo spesso da fuori campo, cosa che non era molto usuale in quegli anni, con cui aumentava la sua velocità sull’attacco". Un precursore dei grandi atleti dei giorni nostri, quindi, con doti non comuni che gli sono valse appunto cinque tricolori (1957, 1959, 1960, 1962, 1963) sotto la guida di Franco Anderlini e ben 32 presenze in Nazionale, un numero ragguardevole per il volley dell’epoca nel quale l’Italia stentava e si giocava molto meno. Nella sua carriera la scelta di appendere le ginocchiere al chiodo e diventare allenatore è giunta presto, prima dei trent’anni, proprio al termine dell’ultima trionfale stagione 1963. Prima a Reggio Emilia, poi a Bologna dove arrivò immediata la consacrazione, con due scudetti vinti con l’allora Virtus nelle stagioni 1965-66 e 1966-67. Poi ancora più su, sulla panchina della Nazionale diretta dal 1970 al 1974, con la partecipazione a un Europeo (1971, ottavo posto) e due Mondiali tra 1970 e 1974 ma soprattutto l’oro alle Universiadi 1970 da molti ritenuto l’inizio del grande volley azzurro. Da lì in avanti, dopo una parentesi a Ravenna, il femminile di serie A1 tra Modena e Reggio, prima di trovare il buen retiro finale a Pavullo, cittadina dell’Appennino nella quale ha fatto la storia allevando generazioni su generazioni di atlete che ancora oggi lo amano e lo festeggiano, tra serie B, categorie giovanili, da ultimo una serie D nella stagione 2010/2011. Novant’anni di pallavolo, di dedizione, carisma e divertimento, per un monumento del nostro volley che non ha ancora smesso di raccontarci tutto quello che ha da dire.

Alessandro Trebbi