Odone Federzoni nella Hall of Fame del volley

C’è come sempre tantissima Modena nelle celebrazioni storiche della pallavolo, e non poteva mancare anche nell’ultima giornata di iscrizione nella Hall of Fame che lunedì scorso ha visto inseriti nel cammino di gloria della storia nazionale del volley tantissimi nomi di rilievo. Quello più sulla cresta dell’onda? Sicuramente l’attuale ct azzurro Fefé De Giorgi, come atleta che ha segnato un’epoca passando dalla Panini, mentre tra i dirigenti è stato premiato Aristo Isola, storico factotum proprio di quella Panini, Isola che ha rivolto il suo pensiero a Julio Velasco, presente alla premiazione. Momento clou, però, quello del riconoscimento a Odone Federzoni, inserito nella Hall of Fame pensando soprattutto all’oro conquistato da ct alle Universiadi del 1970, ma giocatore fondamentale nel fondare a Modena il volley che poi è diventato conosciuto in tutto il mondo (con la sua Avia Pervia con qui vinse cinque scudetti e con l’Italia di cui fu pilastro tra fine anni Cinquanta e inizio anni Sessanta) e tecnico di centinaia di atleti e atlete, le ultime a Pavullo. "I miei ringraziamenti vanno a tutti i presenti e a tutti i premianti – le parole di ‘Oddo’, che compirà 90 anni il prossimo 18 marzo –. Per me essere qui rappresenta un qualcosa di molto significativo. Ci tengo a citare una figura fondamentale, Carlo Gobbi (premiato alla memoria, ndr). Fu lui che mi segnalò e grazie al quale sono riuscito a levarmi delle belle soddisfazioni".

a. t.