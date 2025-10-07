Odontoiatra e Maxillo-facciale. Nuovo spazio al Policlinico

È stato inaugurato ieri un nuovo spazio al piano terra del Policlinico di Modena che ospiterà gli ambulatori di Odontoiatria, quelli di Chirurgia Maxillo-Facciale, la Radiologia Ossea e il rinnovato Punto di Accoglienza e Dimissioni. Il nuovo spazio, dotato di tutti i comfort e di apparecchiature di ultima generazione, acquisite con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato annunciato presenza del direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Ingegner Luca Baldino, dell’assessore alle Politiche per la salute della Regione Massimo Fabi, della vicesindaca di Modena con delega alla Sanità Francesca Maletti, del rettore di Unimore prof. Carlo Adolfo Porro, del direttore generale dell’Azienda Usl di Modena, dottor Mattia Altini, della Direttrice Assistenziale dell’AOU di Modena, dottoressa Anna Rita Garzia, del direttore dell’Odontoiatria, il professor Ugo Consolo, del direttore della Chirurgia Cranio maxillo-facciale, professor Luigi Chiarini, del Direttore della Radiologia, prof. Pietro Torricelli, della Responsabile Assistenziale per il Punto Accoglienza e Dimissione per la Direzione Assistenziale, dottoressa Anna Maria Colelli, il Direttore UOC Coordinamento Piano Direttore e Investimenti dell’AOU di Modena, l’Ing. Daniela Pedrini, il Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Mulazzani.

L’intervento ha visto un investimento di un milione 400mila euro, coperto dai fondi aziendali, per opere edilizie e di oltre 300mila euro per apparecchiature, di cui 151.890,00 tramite PNRR. L’intervento ha interessato un’area di circa 660 metri quadri totali, ha consentito la realizzazione di nuovi ambulatori odontoiatrici, locali per la diagnostica radiologica ossea.

La complessiva area d’intervento, già oggetto di consolidamento per la sismica, è stata completamente ristrutturata sia per la parte edile, sia per l’impiantistica elettrica, idrico-sanitaria, gas medicali e di climatizzazione con l’installazione di una nuova unità di trattamento d’aria (UTA). Sono stati realizzati nuovi servizi igienici per il personale e per gli utenti, installati nuovi infissi interni ed esterni e sono stati completamente realizzati gli impianti elettrici e speciali, gli impianti idrico-sanitari e gli impianti di climatizzazione. Sono poi state realizzate la nuova centrale d’aspirazione e l’area tecnologica per gli ambulatori di odontoiatria.