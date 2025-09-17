"Odori nauseabondi a San Cesario". Parte un nuovo esposto ad Arpae

Scatta un nuovo esposto per i miasmi che, periodicamente, si avvertono in paese. Ad annunciarlo è il consigliere comunale di opposizione Mirco Zanoli, primo firmatario di questo documento inoltrato da un legale – l’avvocato Antonio Giardina – all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae), nonché al Comune di San Cesario.

Nel documento citato si sottolinea tra l’altro: "Gli scriventi, residenti nel territorio di San Cesario sul Panaro, percepiscono da diversi mesi del corrente anno, ripetutamente e in via persistente, presso il proprio ambiente abitativo e/o di lavoro… immissioni odorigene moleste e disturbanti di natura prevalentemente organica-putrescibile (la cui sensazione olfattiva spesso è riconducibile a lavorazioni ittiche), ma, talora, anche di uova marce ovvero di ammoniaca. Tali eventi sono stati anche segnalati, in più occasioni, a diversi enti, fra cui anche all’Arpae - sezione di Modena. Tali immissioni si caratterizzano per la particolare "intensità" (il livello di intensità dell’odore percepito varia, in molti casi, da "forte" a "molto forte") e sgradevolezza dell’odore, oltre che per la "durata". Dunque, trattasi di immissioni "intollerabili".

L’esposizione (inalazione) a tali immissioni disturbanti ha spesso cagionato agli esponenti anche effetti "acuti" sulla salute (come nausea, cefalea, irritazioni agli occhi ed alle prime vie aeree), protrattisi anche nelle ore successive, costringendo ad interrompere o abbandonare le normali attività quotidiane e a trovare riparo rinchiudendosi in casa, ovvero ad allontanarsi dalla propria dimora ovvero dal luogo di percezione delle immissioni odorifere".

Nell’esposto, i firmatari chiedono "l’immediato intervento degli enti preposti" e l’accesso alla documentazione sui controlli che sono stati fatti e che saranno condotti su questo problema.

Marco Pederzoli