"Offerte di lavoro osè, fermate l’adescatore"

"Cerca una ragazza che vada da lui a pulire camera e cucina in modo sexy". E’ così che un utente della rete ha tentato di ‘adescare’ e convincere una 24enne di Sassuolo ad accettare un ‘lavoro’ dai contorni ovviamente misteriosi ma, sicuramente, hot e pericolosi. La giovane si è rivolta al padre che ha subito cercato di capire chi ci fosse dietro a quel nome, ‘Giada’, ma l’ignoto ha bloccato sia l’uomo che la figlia. Tutto è nato sui social, ovvero Facebook dove la 24enne ha impostato una ricerca di annunci di lavoro ed ora i carabinieri di Sassuolo hanno invitato il padre a sporgere denuncia. A quanto pare, infatti, nella rete della fantomatica Giada sono finite più ragazze ma tutte hanno subito capito l’inganno e, soprattutto, la vile proposta.

Signor A., ha già presentato denuncia per quanto accaduto a sua figlia?

"Sono stato contattato dai carabinieri di Sassuolo per presentarla. E la farò".

In che modo è stata ’agganciata’ sua figlia?

"Tutto è nato dal fatto che mia figlia di 24 anni sta cercando un impiego; volevo anche io darle una mano e ho trovato un post sui social che offriva un lavoro da baby sitter, da lunedì al venerdì e sabato mattina. Così ho ’taggato’ mia figlia dicendole di provare a candidarsi".

A quel punto cosa è accaduto?

"L’hanno contattata privatamente. Questa Giada (anche se credo che dietro al profilo vi sia un uomo) le ha inizialmente proposto un lavoro di pulizie presso un’abitazione, affermando che si trattava del suo impiego e che avrebbe dovuto sostituirla in quanto lei avrebbe rinunciato per poi partire. Mia figlia ha risposto positivamente, chiedendo orario e paga e le hanno risposto che le avrebbero corrisposto dieci euro all’ora per due o tre ore al giorno".

La proposta hot invece quando è arrivata?

"Poco dopo: la fantomatica Giada ha comunicato a mia figlia che ci sarebbe stato un modo più interessante per guadagnare di più. ‘Se ci vai vestita in un certo modo – le ha scritto l’interlocutore – mentre fai le pulizie a lui piace guardare e paga di più’. Mia figlia ha capito che c’era qualcosa che non andava e mi ha fatto vedere l’annuncio in cui appunto c’era la proposta: duecento euro per ogni ora ma con vestiti sexy".

Lei a quel punto come ha reagito?

"Ho inviato un audio alla fantomatica Giada per far sapere ciò che pensavo ma ha bloccato subito i nostri profili. Questa è una vicenda di induzione alla prostituzione: quello che è capitato a mia figlia è successo anche ad altre tre ragazze almeno. Cosa potrebbe accadere loro se davvero accettassero la proposta? Occorre fermare questa persona".

v.r.