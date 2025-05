Offesa e derubata dalla baby gang. Paura per una ragazzina di 14 anni

Fa sempre più paura una baby gang che si aggira per il territorio castelfranchese, e che a volte arriva a contare ben più di una decina di adolescenti, tra italiani e stranieri. A raccontare uno degli ultimi episodi, che per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi di una grandissima paura, è la madre di una 14enne.

"Tutto è successo – racconta la madre della ragazzina – verso le 19 di martedì. Mia figlia si trovava, con due sue amiche, nella zona della Coop di Piumazzo, e stava rincasando in sella alla sua bicicletta. A un certo punto, da un gruppo di una decina di ragazzini, tutti di età compresa più o meno tra i 13 e i 17 anni, uno si è staccato e si è diretto verso mia figlia, apostrofandola con diverse parolacce e strappandole il fanalino della bicicletta. Quando mia figlia gli ha chiesto di restituirglielo perché non era suo, questi ha risposto ’Troppo tardi, ora è mio’, e poi si è allontanato. Lo stesso fanalino, poi, è stato recuperato, perché una delle amiche di mia figlia ha seguito il ragazzino e ha visto dove lo aveva buttato".

"Questa volta – prosegue la mamma della 14enne – fortunatamente è andata abbastanza bene, ma mia figlia è ancora sotto choc per l’accaduto. Conosciamo infatti, almeno di vista, molti dei giovani di questo gruppo, che girano qua e là per il territorio, a volte anche a bordo di grossi scooter, spargendo davvero un brutto clima.

A volte sono in una decina, tra italiani e stranieri, a volte ancora di più. Da quello che so, qualche giorno fa hanno anche estorto soldi a loro coetanei: da uno hanno preso 5 euro, da un altro anche 50 euro. Fanno insomma un po’ quello che vogliono e terrorizzano spesso dei loro pari età, sia ragazzi sia ragazze. Auspicherei, in certi luoghi a rischio, più passaggi e controlli da parte delle forze dell’ordine".

Marco Pederzoli