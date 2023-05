Offese a Meloni, solidarietà dal Consiglio

Il consiglio comunale di Modena "si dissocia dalle parole inopportune dell’editore del quotidiano ’Domani’ Carlo De Benedetti a Giorgia Meloni, manifestando quindi solidarietà alla presidente del Consiglio e a tutti quei leader politici con ruoli istituzionali che vengono attaccati sul piano personale". È la decisione dell’Assemblea che ha approvato, giovedì, l’ordine del giorno sull’importanza della salvaguardia e del rispetto delle cariche istituzionali. Il documento, presentato da Giovanni Bertoldi (Lega Modena) e sottoscritto da Alternativa Popolare, Forza Italia, Gruppo indipendente per Modena e Fratelli d’Italia, ha ottenuto il voto a favore anche di Partito democratico, Modena Civica, Modena Sociale e Movimento 5 stelle; astenuti la consigliera Di Padova per il Pd, Europa Verde-Verdi e Sinistra per Modena. "Verso la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il governo è stato usato un linguaggio improprio e offensivo – ha detto Bertoldi –. Parole di cattivo gusto, anche con riferimenti a patologie invalidanti, che devono essere respinte in quanto le istituzioni non si offendono mai, né si offende una parte politica che ha vinto legittimamente le elezioni, né il suo elettorato". De Benedetti aveva rivolto alla Meloni e all’attuale esecutivo parole non rispettose delle cariche istituzionali. Un comportamento che ha spinto sia l’Università di Modena e Reggio Emilia (altro ente patrocinatore della manifestazione) sia diversi esponenti politici, non solo di centro-destra, a prendere le distanze da quelle offese, manifestando solidarietà a Meloni. A questo proposito, il documento ricorda come in passato altri giornali ed editori abbiano attaccato, anche a livello personale, esponenti politici di diversi partiti che in quel momento rappresentavano le istituzioni italiane.