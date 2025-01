Offese e minacce alla ’rivale’: condannata

Otto mesi di reclusione, pena sospesa. E’ a quanto è stata condannata una 59enne di Mirandola, finita a processo per stalking nei confronti della nuova compagna del coniuge. Secondo le indagini, infatti, l’indagata avrebbe contattato telefonicamente la donna, mandandole messaggi offensivi e minacciosi anche più volte al giorno. Non solo: avrebbe postato commenti diffamatori sul sito dell’attività commerciale della vittima, danneggiando pure la vetrina del negozio e arrivando a lasciare sul pianerottolo di casa dei sacchi di immondizia contenenti feci di gatto e uova marce. Le condotte sarebbero andate avanti dal 2021 al 2022. La difesa ha fatto presente come il comportamento dell’imputata fosse frutto del risentimento dalla stessa nei confronti della vittima, nuova compagna del marito, e come fosse legato anche ad una situazione debitoria.

L’imputata ha infine contattato il centro Ldv di Modena chiedendo di essere presa in carico per l’inizio di un percorso terapeutico. Da qui la richiesta di una pena finale di otto mesi di carcere, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena inflitta.