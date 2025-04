Offese e violenza sessuale, marito alla sbarra

"Mi ha umiliata per anni per poi costringermi a subire rapporti sessuali, nonostante le mie preghiere affinchè smettesse, affinchè mi lasciasse stare". E’ questa la denuncia presentata da una 40enne originaria della Romania nei confronti dell’ex marito. Ieri per l’uomo, coetaneo e residente a Novi, dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura è stato chiesto dalla difesa il rito abbreviato condizionato all’escussione della persona offesa, ovvero dell’ex moglie che a suo dire per anni ha dovuto soggiacere alle umiliazioni e offese, fino a vere e proprie violenze fisiche, da parte del consorte.

L’imputato, infatti, nega i fatti contestati. La vicenda avrebbe avuto origine nel 2019 ma gli episodi – secondo la presunta vittima - si sarebbero protratti per oltre quattro anni, fino alla denuncia della donna risalente all’inizio del 2023. La 40enne ha dichiarato di aver subito ogni genere di vessazione: maltrattamenti caratterizzati da aggressioni fisiche ma soprattutto verbali. Non solo: la presunta vittima ha affermato di essere stata obbligata a subire rapporti sessuali in più occasioni, dopo anni di continue minacce e umiliazioni.

La 40enne, infatti, avrebbe trovato il coraggio di denunciare dopo anni di abusi temendo per la propria incolumità. Ora la coppia si è separata. Nel corso della prossima udienza sarà quindi sentita la presunta vittima. Se le accuse troveranno conferma l’imputato - che sarà appunto giudicato con rito abbreviato - rischia una condanna pesante. I reati contestati, infatti, sono quelli di maltrattamenti tra le mura domestiche e violenza sessuale aggravata. L’uomo si è sempre dichiarato innocente rispetto alle accuse contestate.

Valentina Reggiani