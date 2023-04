Officina alla ricerca di un operaio meccanico

Il Centro per l’impiego di Vignola ricerca per conto di una officina meccanica di Castelnuovo Rangone un operarioa meccanicao da inserire in organico che svolga le mansioni di meccanicoa, manutentoretrice e saldatoretrice inox e ferro. Preferibile avere esperienza pregressa nella mansione ed essere automunitoa. Si offre inizialmente un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è a tempo pieno 08.00 -12.00 e 14.00 -18. 00 e sabato mattina. Le domande saranno raccolte fino al 02052023. Si rammenta di inserire la propria candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]