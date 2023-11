Officina Ghitalla in fiamme. Indagano i carabinieri

Incendio martedì sera nell’officina Ghitalla di Frassinoro, con la sede aziendale sulla via Provinciale nella frazione Fontanaluccia. Per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco. Molta la paura e pare che nessuno sia rimasto ferito. Sulle cause stanno indagando i carabinieri per chiarire se si è trattato di un gesto doloso o di un fatto accidentale. Da valutare ancora l’entità dei danni, che pare sia ingente. L’incendio ha creato apprensione negli abitanti di questa piccola frazione frassinorese che si trova sulla sponda destra del torrente Dolo, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Reggio Emilia.