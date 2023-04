Officina metalmeccanica ricerca operai qualificati

Al Centro Impiego di Vignola è presente l’offerta di una officina in provincia di Modena che ricerca 2 operaie qualificatie nella metalmeccanica che si occupino di manutenzione dei carrelli elevatori con utilizzo di utensili manuali eo pc-consolle per ricerca guasti elettronici, utilizzo di pc e strumenti informatici per emissione rapporto tecnico di intervento. Ai candidati si informa che sarà considerato preferibile il possesso della patente categoria B, un titolo di studio (anche solo la licenza media) ed avere un minimo di conoscenze informatiche di base. Tra le caratteristiche apprezzate circa il profilo dei candidati si considerano doti comunicative e conoscenze tecniche di meccanica ed elettronica. Il contratto di lavoro offerto sarà a tempo determinato con orario a tempo pieno. Le candidature dovranno pervenire entro l’11042023. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure inviare mail a [email protected]