’Officine della Solidarietà’, viaggio all’interno del volontariato

Fino al 12 aprile (a partire da lunedì scorso) ritornano le Officine della Solidarietà, progetto proposto dal Centro servizi volontariato Terre Estensi. Cinque giorni insieme alle associazioni di volontariato modenesi che aderiscono all’iniziativa, giunta alla 20° edizione, per raccontare agli studenti delle scuole, quanto fa bene al territorio l’impegno sociale. L’appuntamento (tutte le mattine dalle 8,30 alle 12,45), presso la Polisportiva Gino Pini di viale Pio La torre 61, è un’occasione per conoscere i volontari delle associazioni modenesi e come operano nei diversi ambiti dove svolgono il servizio.

Un primo contatto con il volontariato modenese, per molti studenti, grazie ai laboratori preparati dalle associazioni, presentando ai docenti interessati spazi utili a sostenere o ad agevolare i percorsi di solidarietà già avviati o comunque previsti dalle singole classi o nelle scuole, per offrire alle organizzazioni di volontariato modenesi modalità interattive di incontro con i giovani. Ogni classe in visita viene suddivisa in piccoli gruppi che si siedono con i volontari delle singole associazioni per conoscere le loro attività, attraverso animazione, giochi, video, test, oggetti, cartelloni, compilando una volta tornati in classe un questionario di valutazione.

Ventisette le associazioni coinvolte e 39 le classi, tra scuola superiore e scuola media: Sigonio, Corni, Selmi, Guarini, Wiligelmo e Venturi, Calvino, Lanfranco, Mattarella. Mentre le associazioni presenti sono: Modena per gli Altri, Croce Rossa, Libera, Auser, Asa 97, Cesav, Alchemia, Dimondi Clown, Avo, Insieme a Noi, G.P. Vecchi, Tric e Trac, Kabara Lagdaf, Avis, Emergency, Arcigay, Agedo, Bambini nel Deserto, Lav, Unione Italiana Ciechi, Porta Aperta, Aiher, Aido, Gruppo Volontari Crocetta, Porta Aperta al Carcere, La Casa delle Culture e La Casa per la Pace.

Luca Bonacini