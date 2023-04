Oggi a Finale Emilia sull’argine del Panaro la ’Festa dell’aquilone’

Torna oggi pomeriggio, sull’argine sinistro del fiume Panaro la sempre attesissima "Festa dell’aquilone" organizzata dal Carc. Un momento di gioia per far volare liberamente gli aquiloni, recuperando un gioco affascinante e antico. La festa prenderà il via alle 15, poi alle 16 è prevista la ‘merenda’ con distribuzione gratuita di gnocchini, frittelle e bevande, in collaborazione con Forno Fabbri e Marchetti & Soffritti. Ieri sera la festa era confermata: in caso di maltempo, rinvio al 1° maggio.