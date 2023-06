Oggi a Mirandola sarà inaugurato il Polo culturale ’Il Pico’

Oggi, a partire dalle 18.30, l’Amministrazione Comunale di Mirandola invita la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del Polo culturale ’Il Pico’ che – all’interno dei suoi vari spazi – ospiterà la nuova sede della Biblioteca comunale ’Eugenio Garin’, il Centro Documentazione Sisma 2012 ed il Centro Studi Internazionali ’Giovanni Pico’. Il taglio del nastro sarà accompagnato dalle voci del coro ’Città di Mirandola’ e dalle note della Fondazione Scuola di Musica ’Andreoli’ e, al termine degli interventi istituzionali, è in programma una visita guidata al complesso. L’evento culminerà, in serata, con il concerto per fisarmoniche dell’Ensemble Accordèon, con inizio previsto per le ore 21. "Il polo culturale nasce – fa sapere il Comune –, in un ’luogo del cuore’ per svariate generazioni di mirandolesi, dove avevano sede la scuola media e il liceo intitolato a Giovanni Pico della Mirandola". Fortemente lesionato dal sisma, il complesso è rinato. "Intenso e serrato il ritmo dei lavori" spiega il vice Sindaco Letizia Budri.