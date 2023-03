Oggi a Montebudello il funerale di Alessandro Gozzoli

Si celebra questa mattina alle 10.30 il funerale del 41enne Alessandro Gozzoli, trovato morto il 10 marzo in circostanze misteriose, nel suo appartamento a Casinalbo di Formigine. Il rito funebre si tiene nella chiesa di Montebudello: Alessandro era infatti originario del Bolognese. Papà Gianfranco, mamma Giuliana e la sorella Simona pochi giorni fa hanno espresso tramite il loro legale piena fiducia nell’operato della Procura e dei suoi consulenti nel fare luce su una morte ancora da chiarire.

"Gioviale, sereno e generoso" così l’ha descritto don Attilio Zanasi, parroco di Montebudello, fondatore della casa di riposo Il Pellicano di Bazzano, dove Alessandro prestò servizio, prima di iniziare a studiare per diventare consulente del lavoro e trasferirsi a Formigine. Per la morte del ragazzo, trovato riverso sul letto con mani e piedi legati, è in corso una serrata indagine dei carabinieri che ipotizzano un delitto a sfondo sessuale.

Sull’episodio vige ancora il più stretto riserbo degli inquirenti anche se il cerchio si starebbe stringendo attorno ad un ragazzo biondo, notato allontanasi dal luogo del decesso nel corso della notte tra il 9 e il 10 marzo. Devono infine ancora essere depositati i primi esiti dell’esame autoptico effettuato mercoledì scorso alla medicina legale di Modena. Si ipotizza una morte per asfissia o soffocamento.