Oggi a Monza per cambiare l’inerzia

Stessi uomini, stessa necessità di riscatto delle ultime due settimane: la Valsa Gruoup ricomincia la sua ricerca della felicità da Monza, contro la squadra di coach Eccheli che la precede di due posizioni in graduatoria (sesta) ma che potrebbe essere raggiunta e superata in caso di vittoria da tre punti. Come si affronteranno due formazioni che sicuramente arrivano al match in condizioni psicologiche molto diverse? La Mint Vero Volley ha avuto parecchi problemi di infortuni e assenze nelle ultime settimane, anche se nessuno grave: Fernando Kreling ‘Cachopa’ dovrebbe essere in regia (ha saltato la trasferta di Perugia) mentre più dubbi ci sono su Szwarc, che è stato la vera sorpresa del campionato come opposto. Di banda Maar è il titolare mentre Takahashi e Loeppky si giocano l’altro posto, Galassi e Beretta saranno i centrali con Gaggini libero.

E Modena? Il rebus continua, ma le ultime partite hanno se non altro dato l’indicazione precisa che Petrella vuole giocare con la diagonale classica, ovvero Bruno e Sapozhkov. Di banda Davyskiba e Rinaldi ripartiranno titolari? Sembra non essere in dubbio invece la coppia di centrali Sanguinetti-Brehme con Federici libero. Modena dovrà ritrovare la sua identità in due fondamentali soprattutto, la difesa e la battuta: partendo da lì, l’obiettivo di giornata è quello di tornare a lottare fino in fondo in ogni set, in ogni parziale. Inizio previsto alle ore 17:45 alla Opiquad Arena di Monza, arbitreranno Giardini e Goitre, diretta su Rai Sport e su Volleyballworld.tv, assieme a Radio Pico e Unovolley. Questi gli altri match della terza di ritorno: Catania-Piacenza (ore 16), Milano-Cisterna (ore 17), Padova-Taranto (ore 17), Perugia-Civitanova (ore 18), Trento-Verona (ore 18).

a.t.