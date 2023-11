Oggi a Nonantola appuntamento dedicato all’intelligenza artificiale

Oggi alle 21 è in programma un nuovo appuntamento alle Officine Culturali di Nonantola dedicato all’intelligenza artificiale. Gli esperti Francesco Guerra e Mario Marotta illustreranno i modelli di linguaggio generativi (ChatGPT), spiegando come funzionano, come possono essere impiegati in diversi ambiti, ma anche quali sono i limiti cognitivi e operativi che manifestano strumenti che si basano su questa forma di intelligenza. Marotta è dottorando in sociologia all’Université du Québec à Montréal, mentre Guerra è professore ordinario in sistemi di elaborazione delle informazioni, all’interno del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’incontro, patrocinato dal Comune di Nonantola, è ad ingresso gratuito e aperto a tutti gli interessati. Per partecipare si prenota scrivendo a biblioteca@comune.nonantola.mo.it. "L’uso di applicazioni basate intelligenza artificiale — spiegano gli organizzatori — sta diventando pervasivo: tecniche di intelligenza artificiale sono adottate non solo all’interno di applicazioni informatiche come nei sistemi di raccomandazione dei siti di e-commerce, ma anche in scenari esterni al mondo informatico, come nel mondo finanziario, del lavoro e sanitario". m.ped.