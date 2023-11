"Oggi al presidio vengano tanti uomini

Un appello "alla mobilitazione di uomini e donne delle istituzioni e della società civile per interrompere e sradicare la cultura del potere e della violenza degli uomini sulle donne". È la richiesta rivolta alla comunità da parte della conferenza delle Donne Democratiche, insieme alla segreteria del Pd modenese. "Il dolore non basta più, perché ogni volta che viene commesso un femminicidio sappiamo che accadrà di nuovo, in un calvario senza fine. Ogni tre giorni in Italia una donna muore per mano di un uomo, solitamente suo congiunto, e un terzo delle donne possono dire di essere state vittime di una qualche forma di maltrattamento, abuso, violenza". Le donne dem oggi danno appuntamento a un ritrovo cui "sono invitati a partecipare tutti i cittadini, e in particolar modo gli uomini, perché si tratta di una battaglia della quale devono farsi carico anch’essi, alle 11, alla panchina rossa nel parco Pertini, in viale Martiri, di fronte alle sedi di Provincia e Prefettura".

Anche Unimore scende in campo e colloca due panchine rosse, simbolo del maltrattamento del genere femminile, in due sedi universitarie, rimarcando il suo impegno di sensibilizzazione contro la violenza di genere un impegno presente anche nel Piano di Eguaglianza di genere. La prima panchina rossa sarà inaugurata oggi alle 9 nel Campus di via Campi dove insistono i Dipartimenti di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, di Scienze della Vita e la Biblioteca Scientifico Universitaria. La seconda panchina sarà posta a Reggio Emilia davanti alla Biblioteca Universitaria di Palazzo Dossetti.

"Le terribili notizie di questi giorni, relative al femminicidio della giovane Giulia Cecchettin, studentessa di Ingegneria in prossimità della laurea presso l’Università di Padova, hanno scosso profondamente le nostre coscienze. La sua storia tragica - afferma il Rettore Carlo Adolfo Porro - rappresenta un doloroso promemoria di una realtà che, purtroppo, continua a manifestarsi nella nostra società. Da tempo non è più rinviabile una riflessione seria e approfondita da parte di tutti e tutte e sono, al contempo, necessarie iniziative di prevenzione e contrasto. La perdita di Giulia, e di altre – tantissime – donne, è un grido di dolore che ci chiama a una presa di coscienza collettiva per salvaguardare i principi di uguaglianza, dignità e rispetto".