Oggi alle 18 ’Giselle’allo Storchi . Il balletto romantico per eccellenza

È un grande classico della danza, ’Giselle’, simbolo per eccellenza del balletto romantico, ndrà in scena oggi pomeriggio alle 18 al teatro Storchi, grazie al Balletto Internazionale Italiano nato dalla collaborazione fra Nuovo Balletto Classico e Ukrainian Classical Ballet. La nuova produzione, in prima nazionale, fonde l’eccellenza della tradizione coreutica ucraina con l’eleganza e la raffinatezza della professionalità italiana, e si ispira all’iconica e intramontabile coreografia che nacque nel 1841 all’Opéra di Parigi, con la firma di Jean Coralli (insieme a Jules Perrott) ma venne poi rielaborata e rivissuta da Marius Petipa, maître de ballet del balletto imperiale di San Pietroburgo, che diede allo spettacolo l’impronta della scuola russa.

’Giselle’ si muove fra mondo fisico e soprannaturale, fra la materia e lo spirito. Nel primo atto Giselle, una contadina, si innamora di un giovane all’apparenza semplice che in realtà è un nobile, fidanzato ufficialmente con una principessa: Giselle, quando apprende la verità, impazzisce e muore fra le braccia della madre. Nel secondo atto, la ritroviamo fra le Willi, spiriti di giovani donne morte prima del matrimonio, condannate a vendicarsi sugli uomini costringendoli a danzare fino alla morte: Giselle incontra il principe ma lo perdona, lo protegge e danza con lui, salvandolo. Protagonisti di questo allestimento sono giovani, esperti e talentuosi ballerini delle due compagnie, "in una grande opportunità di scambio culturale e artistico", sottolinea il direttore artistico del Nuovo Balletto Classico.

s.m.