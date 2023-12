Oggi allerta per il vento

Allerta arancione oggi nel nostro appennino. Criticità in particolare per il vento: sono, infatti, attese forti raffiche. Già ieri al Passo Croce Arcana (Fanano) è stata registata una raffica di vento di ben 220 Km orari. Temperature in netto rialzo, sopra lo zero anche in vetta del Cimone. L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae ER, seguirà l’evoluzione della situazione. Sorvegliate speciali le frane: il rischio, infatti, è che si verifichino nuovi smottamenti.