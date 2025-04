Oggi apre Emilia Park: attrazioni, giochi e stand

Il più grande Luna Park dell’Emilia-Romagna riapre oggi in via Divisione Acqui, tra la questura e il Palapanini in uno spazio di oltre 30mila metri quadri che ospiterà attrazioni, giochi e stand gastronomici. Organizzato dal Consorzio ’Parco Ferrari in giostra’, Emilia Park vuole essere una appuntamento per tutti, dai bambini agli adulti per passare un po’ di tempo all’insegna del divertimento. Come ogni anno non mancano le classiche e intramontabili giostre che hanno fatto la storia e che fanno parte dei ricordi di tanti bambini e adulti come il “Brucomela”, gli autoscontri e tante altre nuove attrazioni, tra cui quella con dinosauri a grandezza naturale, Dinomania. Presenti anche numerosi stand gastronomici.

"Emilia Park – spiega Eros Degli Innocenti – sta tornando e anche quest’anno non mancheranno le attrazioni e il divertimento per tutti. Il Luna Park si rivolge a un pubblico variegato, dai bambini agli adulti, dalle famiglie che desiderano trascorrere del tempo insieme a chi cerca un momento di svago in un ambiente sicuro e accogliente". Emilia Park è aperto tutti i giorni, feriali dalle 16 alle 22, festivi e weekend dalle 14:30 alle 24. L’ingresso è gratuito, a pagamento solo le singole attrazioni.

Oggi, giorno dell’inaugurazione, dalle 14:30 alle 15:30 tutte le attrazioni saranno a ingresso gratuito. Venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio dalle 15 alle 16 sarà attivo lo sconto del 50% su tutte le attrazioni.