Oggi dehors aperti fino alle 3 di notte

Stanotte i dehors potranno rimanere aperti fino alle tre. A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco che ha disposto l’ampliamento della fascia oraria di utilizzo delle occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie destinati alla somministrazione di alimenti e bevande eo al consumo sul posto. "Questa notte – si legge nell’ordinanza – si prevede un notevole afflusso di avventori per festeggiare il nuovo anno e pertanto si ritiene opportuno ampliare la fascia oraria di utilizzo dei dehors, rispetto all’orario dell’una previsto per le giornate di venerdì, sabato, nonché in tutti i giorni , prefestivi e festivi".