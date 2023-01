"Oggi è il giorno del dolore, non delle domande"

"Chissà cosa sarà successo", si continuava ieri a ripetere fuori dal Santuario di Serramazzoni. Troppe le domande, troppo il dolore che ancora pendono sulla morte di Claudio Belloi, 77 anni, trovato senza vita nella sua casa di viale Belvedere lo scorso 23 dicembre - pare - per mano dell’amico 48enne Francesco Bordone, anch’egli trovato morto lo stesso giorno. Ieri a Serra è stata la giornata del dolore per l’ultimo saluto allo storico ambulante di pellame, dopo oltre un mese dal giallo dell’omicidio-suicidio che ha lasciato senza parole il paese intero. Alle 11 esatte la salma (seguita dalle onoranze Franchini) è arrivata sulla cima del santuario per l’ultimo saluto, accanto ad un centinaio di persone abbracciate nel segno del dolore, prima della sepoltura nel cimitero locale. Due i parroci presenti: don Matteo, sacerdote di Serra, e don Stanislao, attualmente in servizio a Sestola ma che anni fa era passato dalla parrocchia serramazzonese, conoscendo Belloi di persona. Del Vangelo è stato un pezzo molto conosciuto secondo Giovanni, dove si parla del concetto di ‘posto’ nell’aldilà e dove San Tommaso chiede rassicurazioni su quale sia la via da seguire per giungere alla Casa del Padre. "Claudio era un fratello della nostra comunità e del nostro paese e Dio, secondo il suo cuore e la sua giustizia, saprà accoglierlo nel suo regno - ha detto don Matteo durante l’omelia - Oggi dobbiamo fare tacere anche le chiacchiere che sono dentro di noi. E’ importante che Claudio sia qui davanti a Dio, e noi lo accompagniamo in questo passaggio. Dopodiché, ciò che è accaduto lo capiremo quando anche noi raggiungeremo Claudio nel Regno di Dio; in questo momento non ci interessa". Nel finale, il parroco è poi tornato sulle tante domande che continuano a circondare il giallo dove Belloi (secondo l’autopsia morto dopo essere stato colpito alla testa con un oggetto contundente) ha trovato la morte: "Il profeta Isaìa ci racconta di un ‘banchetto speciale’ con il Signore presente, un banchetto dove non ci sarà più quella coltre che divideva uno dall’altro: solo lì si potrà vedere chiaro e capire cos’è successo veramente quel giorno".

r.p.