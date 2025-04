Oggi gran finale con Andrea Ligabue. Successo per l’Handmade Stones

Oggi sarà l’ultimo giorno della fiera e si chiuderà in grande stile con lo spettacolo di Andrea Barbi e Marco Ligabue, che dalle ore 15 intratterranno il pubblico sul palco dell’area Casa & Tavola. Il noto presentatore e il cantante faranno divertire la gente con giochi, musica e degustazioni, raccontando in modo coinvolgente le eccellenze gastronomiche del territorio modenese.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Piacere Modena e la Camera di Commercio, metterà in vetrina i prodotti tutelati dal marchio “Tradizione e Sapori di Modena” con la partecipazione dei sette Consorzi di Tutela del territorio, dal Prosciutto di Modena all’Aceto Balsamico, dal Lambrusco al Parmigiano Reggiano.

Per chi non ha ancora avuto modo di visitare la manifestazione, domani sarà l’ultima opportunità di esplorare gli altri tre saloni che, insieme a Handmade Stories, compongono l’offerta completa della Fiera. Il Mondo Creativo continuerà a proporre laboratori per gli appassionati del fai da te, mentre nell’area Casa & Tavola sarà possibile scoprire le ultime tendenze in fatto di arredamento, complementi e design. Gli appassionati di tecnologia e musica potranno invece visitare la Fiera dell’Elettronica di Consumo dove, nell’edizione speciale A Tutto Disco, potranno cercare tra centinaia di dischi in vinile e CD da collezione. Da non perdere, infine, nell’area Art Design, “Note di stile”, performance artistica in cui musica e arte si fondono grazie ad un originale progetto a cura di Novus e LineaLeuca.

Hanno avuto successo i laboratori creativi nell’area Handmade Stories. Il mondo della creatività dell’handmade è in costante evoluzione e anche le attrezzature dalle più semplici a quelle più complesse, di conseguenza, si adeguano alle aspettative delle persone, delle appassionate del fai da te, sfruttando in modo sempre più massiccio anche nuove tecnologie. Un esempio arriva da Adele Fideghelli, titolare di Cucilandia a Bologna, che ha trasformato la sua passione per il cucito in una professione che dura da 35 anni.

"La macchina da cucire è un vero balsamo per lo spirito", racconta con entusiasmo Fideghelli, presente con uno spazio espositivo all’86esima edizione della Fiera di Modena. "Creare un oggetto per il tuo bambino, per la casa o da regalare a un’amica accresce l’autostima".