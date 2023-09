Oggi i funerali di Levizzani "Un uomo solare e attento"

Si terranno oggi alle 15,15, partendo dalle camere ardenti dell’ospedale cittadino per la Chiesa Parrocchiale della Santissima Consolata i funerali di Paolo Levizzani, ex presidente di Satcom, morto improvvisamente giovedi scorso all’età di 60 anni. "Una persona solare, attenta e competente ma sempre capace di sorridere e fare sorridere, che per anni ha guidato Satcom traguardandola nel futuro", ha scritto il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani nel messaggio di cordoglio trasmesso, a nome della città, ai familiari Levizzani, conosciutissimo in città anche per il suo impegno nel mondo del volontariato.