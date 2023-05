Oggi i funerali di Rubbiani "Contribuì al rilancio dell’ospedale di Pavullo"

Grande è il vuoto lasciato in tutta la provincia dalla scomparsa del dottor Roberto Rubbiani, 78 anni, stimato ex dirigente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ex direttore generale dell’Ausl e sindaco di Serramazzoni dal 2013 al 2018. Si è spento giovedì presso l’ospedale di Baggiovara e oggi, alle 15, si terranno i funerali al Santuario. In seguito, si procederà per la sepoltura nel cimitero locale. Le abilità mostrate sul lavoro lo avevano portato ai vertici più alti nel campo sanitario provinciale, ma il ‘suo’ paese era comunque rimasto Serramazzoni. A ricordarlo sono stati tanti sindaci, primo fra tutti Gian Carlo Muzzarelli, già primo cittadino di Fanano.

Altre parole di vicinanza arrivano dal sindaco di Pavullo, Davide Venturelli: "A nome della comunità pavullese credo sia giusto manifestare grande riconoscenza e stima per l’opera di Roberto Rubbiani, che di fatto è stato tra i protagonisti del rilancio dell’ospedale di Pavullo durante gli anni in cui vi operò. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio alla sua famiglia ed ai suoi cari".

